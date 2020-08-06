В Челябинске освятили фундамент армянской церкви

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6 августа 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Первая Армянская Апостольская Православная церковь будет возводиться на участке по улице Бейвеля. 6 августа священнослужители освятили фундамент будущей церкви.

Инициатор строительства — региональное отделение «Союз армян России в Челябинской области». По словам заместителя председателя отделения Вардитер Саргсян, этого события армяне ждали несколько лет. «Я думаю, что через два-три года мы закончим строительство и будем отмечать уже благословение нашей церкви», — отметила Вардитер Саргсян. Здание церкви будет представлять собой одноэтажное здание со звонницей и техническим подпольем. Она будет носить имя будет носить имя Святого Григория Просветителя.

Священнослужители армянской православной церкви прочитали специальную молитву. Шестнадцать крестов окропили святой водой и вином, заложив их в фундамент. Они символизируют 12 учеников Христа, трех евангелистов и крестителя Армении Григория Просветителя.

В честь праздника армянская община организовала торжественный концерт — здесь читали стихи и пели песни на армянском и русском языках.