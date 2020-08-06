Исследователи рассказали, что интеллектуалы склонны к одиночеству

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

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Исследователи отмечают, что умные люди отличаются быстрым мышлением, умением комплексно рассуждать и понимать то, что не понимает обычный человек. Они перечислили ряд особенностей, которые свойственны интеллектуалам.

Ключевой способностью развитого ума является умение думать и рассуждать о вещах, находящихся за гранью повседневной жизни обывателей. Из-за этого умным людям тяжело найти общий язык с теми, чьи интересы касаются только быта. Зачастую у интеллектуально развитых представителей наблюдается мизофония – повышенная восприимчивость к неприятным звукам. Это объясняется высокой электрической активностью мозга. Также интеллектуалы склонны к одиночеству, но это им не мешает, потому что им всегда есть, чем заняться.