Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Исследователи рассказали, что интеллектуалы склонны к одиночеству

, 21:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Исследователи рассказали, что интеллектуалы склонны к одиночеству
фото:pixabey

Исследователи отмечают, что умные люди отличаются быстрым мышлением, умением комплексно рассуждать и понимать то, что не понимает обычный человек. Они перечислили ряд особенностей, которые свойственны интеллектуалам.

Ключевой способностью развитого ума является умение думать и рассуждать о вещах, находящихся за гранью повседневной жизни обывателей. Из-за этого умным людям тяжело найти общий язык с теми, чьи интересы касаются только быта. Зачастую у интеллектуально развитых представителей наблюдается мизофония – повышенная восприимчивость к неприятным звукам. Это объясняется высокой электрической активностью мозга. Также интеллектуалы склонны к одиночеству, но это им не мешает, потому что им всегда есть, чем заняться. 

ЕСт
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью