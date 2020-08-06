В Тюмени произошла авария с участием пассажирского автобуса
6 августа 2020, 21:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
В Тюмени произошла авария с участием пассажирского автобуса. Водитель пытался уйти от столкновения с легковушкой и на скорости въехал в помещение книжного магазина. Семеро человек, в том числе ребенок, получили травмы.
Автобус протаранил книжный магазин в Тюмени. Маршрутка с 18 пассажирами в салоне ехала по городу и в районе улицы Ямской врезалась в здание, наскочив на бордюр. Сам водитель рассказал дорожным полицейским, что попытался избежать столкновения с автомобилем, двигающимся попутно. В результате аварии травмы получили семеро пассажиров: шесть взрослых и один ребенок.
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