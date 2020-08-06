В Тюменской области планируют закрыть город из-за визита Путина

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6 августа 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: дорога, pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что один из городов Тюменской области, который планирует посетить осенью президент РФ Владимир Путин, закроют на некоторое время.

«Рассматривается несколько вариантов обеспечения безопасности президента. В том числе, и такой. Тобольск могут перекрыть на два-три часа. Может, даже меньше», - пояснил собеседник.

По его словам, город – «сравнительно небольшой», поэтому реализовать идею будет несложно. Однако он отметил, что окончательное решение еще не принято.

«Такой информацией мы не владеем», - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал нелюбимую черту Путина.