Правила доставки продуктов изменены Роспотребнадзором
6 августа 2020, 21:30[ «Аргументы Недели» ]
Роспотребнадзор изменил правила доставки продуктов: предлагается запретить перевозить еду вместе с агрохимикатами и бытовой химией, содержащими чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества.
Отмечается, что вредные вещества могут попасть на продукты, что сделает их опасными для здоровья. В связи с этим покупателям, заказавшим, к примеру, стиральный порошок или жидкость для мытья посуды и колбасу, придется доставлять это разным транспортом.
Представители торговых сетей уже подготовили негативный отзыв на новый проект Роспотребнадзора. Ритейлеры утверждают, что с его принятием доставка товаров повседневного спроса может подорожать в два раза.
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