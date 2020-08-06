Правила доставки продуктов изменены Роспотребнадзором

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6 августа 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

доставка продуктов, фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Роспотребнадзор изменил правила доставки продуктов: предлагается запретить перевозить еду вместе с агрохимикатами и бытовой химией, содержащими чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества.

Отмечается, что вредные вещества могут попасть на продукты, что сделает их опасными для здоровья. В связи с этим покупателям, заказавшим, к примеру, стиральный порошок или жидкость для мытья посуды и колбасу, придется доставлять это разным транспортом.

Представители торговых сетей уже подготовили негативный отзыв на новый проект Роспотребнадзора. Ритейлеры утверждают, что с его принятием доставка товаров повседневного спроса может подорожать в два раза.