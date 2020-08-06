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Кинолог объяснил, какие продукты могут быть вредны для собак

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Кинолог объяснил, какие продукты могут быть вредны для собак
фото: pixabey

Кинолог Владимир Голубев рассказал о продуктах, которые  категорически запрещены собакам. Он не рекомендуют собакам давать свои завтраки, так как это может вызвать воспалительные процессы в организме.

"Для собак подходит сухой корм или натуральный сбалансированный рацион. И не стоит поощрять животное продуктами с общего стола", - отметил специалист.

Эксперт добавил, что без кусочка мяса или сыра вечером собака не будет страдать, даже если в ее глазах видна вся грусть этого мира.

ЕСт

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