Депутат МГД Ольга Мельникова: В августе работа МФЦ с ветеранами возобновится в выездном режиме

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6 августа 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Индивидуальный подход в работе с ветеранами в Москве сохранится при любой эпидемиологической ситуации. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Ольга Мельникова.

«В августе работа возобновится в выездном режиме, но с соблюдением всех предосторожностей. Работники центров госуслуг будут приходить на дом в одноразовых масках и перчатках, максимально сохранять социальную дистанцию: по возможности не заходить в квартиру, заполненные заявления и документы ждать в подъезде. Это необходимые меры предосторожности: старшее поколение в особой зоне риска. Принцип индивидуального подхода сохраняется, но и бдительность необходима при любой эпидемической ситуации, будь то пандемия, либо период постепенного снятия ограничений. Здоровьем ветеранов рисковать нельзя», - заявила Ольга Мельникова.

Как отметила депутат, работа с ветеранами требует особого, индивидуального подхода.

«Сегодня в Москве живут 60 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и лиц к ним приравненных. Это поколение уходит, ветеранов осталось мало, и работа с каждым их них должна быть построена индивидуально. Так, в рамках проекта «Москва - с заботой о ветеранах» каждый участник войны получил специальный сертификат и личного помощника - руководителя районного центра госуслуг, чтобы в случае необходимости звонить ему напрямую по любым вопросам. Это очень полезная практика - ветераны получили возможность получать любую консультацию, помощь даже по бытовым вопросам и активно ею пользовались», - пояснила она.

Парламентарий добавила, что в период пандемии коронавируса участники проекта могли обратиться за помощью, получить консультацию. Во избежание опасности заражения было прекращено выездное обслуживание специалистами. Вопросы по льготам, справкам, документальные проблемы решались в дистанционном режиме.

«Ветераны Великой Отечественной войны - это люди, совершившие подвиг по имя мира на земле. Они прошли через самые страшные события XX века, выжили, восстановили нашу страну. Наш долг перед ними неоплатен, и сделать так, чтобы их жизнь была максимально комфортной - задача, которую нужно решать на всех уровнях. В том числе это должна быть и организация государственных услуг», - заключила Ольга Мельникова.

Центры госуслуг столицы возобновляют работу по направлениям, которые были свернуты в период пандемических ограничений. В рамках проекта «Москва - с заботой о ветеранах» специалисты центра снова могут посещать ветеранов на дому и помогать им со всеми необходимыми документами.