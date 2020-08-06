Врач объяснила, какому маслу следует отдать предпочтение для приготовления пищи

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6 августа 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, какому маслу отдать предпочтение для приготовления пищи. Специалист отметила, что она против использования сливочного масла.

По мнению диетолога, сливочное масло в свежем виде не представляет опасность, если им не злоупотреблять. При жарке его лучше не использовать, так как при температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания.