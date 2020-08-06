Врач объяснила, какому маслу следует отдать предпочтение для приготовления пищи

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, какому маслу отдать предпочтение для приготовления пищи.Специалист отметила, что она против использования сливочного масла.
По мнению диетолога, сливочное масло в свежем виде не представляет опасность, если им не злоупотреблять. При жарке его лучше не использовать, так как при температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.