Кафедральный собор в Челябинске достроят с помощью РМК

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6 августа 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В Челябинске к 2023 году завершится строительство Кафедрального собора. Помощь в его возведении окажет Русская медная компания по личной просьбе губернатора Алексея Текслера.

Как сообщает Департамент информационной политики РМК, компания целиком возьмет на себя расходы на строительные работы и внутреннее убранство собора. Ранее в качестве благотворительной помощи компания в разные годы уже направила на проект 180 миллионов рублей. Завершать строительство и оформление главного храма региона доверено новому генеральному подрядчику – строительной компании «А1». В августе специалисты компании официально примут дела и приступят к работе.

На текущий момент на объекте закончены общестроительные работы, в завершающей стадии находится черновая отделка помещений. Идет монтаж инженерных сетей и уникальной вытяжной системы, которая должна уберечь стены и росписи собора от свечной копоти. Уже готовы к установке освященные купола и крест. Сегодня высота здания – 60,3 метров. После поднятия креста верхняя отметка достигнет 67 метров. Напомним, возведение Кафедрального собора в Челябинске началось в 2013 году. Пожертвования на его возведение собирали в Челябинске и по всем городам области.