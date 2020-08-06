«У нас мусульманская республика», магазин в Казани будет бороться за отдельную розовую парковку для женщин

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: KazanFirst

В Казани Центральный универмаг решил, что мужчины и женщин не могут парковаться на одной парковке и сделали специальную - женскую и покрасили ее в розовый цвет. Однако ГИБДД потребовала ликвидировать машиноместа, которые нарушают стандарты, или попросту закрасить их.

Также магазину высказала претензии прокуратура, поскольку специальные машино-места шириной 3,5 метра «содержат элементы дискриминации по половому признаку», сообщает издание KazanFirst. Но активисты отдельных парковок для женщин не сдаются и объясняют свою идею именно заботой о слабом поле.

Глава орготдела магазина отметил, что Казань — мусульманский город, где женщины и мужчины ходят в разные помещения в мечети, и нововведение сделано для удобства покупателей. «Мы закрасили пока, но мы не оставим этот вариант. Сейчас мы ждем приема в мэрии и после того как сходим туда, будем добиваться своей правоты», — рассказал Daily Storm Михаил Шутов.

Кроме того, новые парковки шире обычных: 3,5 метра против 2,5. «Такие парковочные места сделаны для удобства. Чтобы люди не боялись задеть дверями чужую машину. У нас в основном женщины ездят за покупками, им тяжело носить вещи к машине, чтобы могли семьей приехать, с коляской, вытащить детское кресло», — объяснил инициатор нововведений.

С одной стороны звучит не плохо, а с другой - почему тогда все парковочные места не сделать чуть больше, раз речь идет лишь о комфорте покупателей, ведь мужчины тоже ездят за покупками.