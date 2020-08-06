Депутат МГД Медведев: На месте бывших промзон создаются комплексно спроектированные районы

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6 августа 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев оценил программу освоения — редевелопмента — территории московских промзон, на месте которых возникают не только жилые кварталы, но и весь комплекс современной инфраструктуры, необходимый для достойной жизни в мегаполисе XXI века. «Сейчас появились кварталы «Серп и Молот», «ЗиЛ». Сейчас это кварталы нового формата: парки, развлекательные территории, спортивные объекты», - сказал депутат.

Так, как напомнил Андрей Медведев, в 2020 году на территориях бывших заводов (в первую очередь — «Серп и Молот»в начале шоссе Энтузиастов, ЗиЛ, промзоны Грайвороново и Востряково) будет построено 3,85 млн квадратных метров недвижимости, из них жилой только 1,88 млн «квадратов», остальное — общественные здания.

«Это новая жизнь территорий, которые были заброшены. Создаются комплексно спроектированные районы, включающие в себя и жилье, и социальную инфраструктуру, и места приложения труда», - добавил Андрей Медведев.

«Массовая рекультивация промзон — сразу на миллионы квадратных метров — это специфическая постсоветская история, рассказал Андрей Медведев, - В книге «Мы дети твои, Москва» Юрий Лужков рассказывал, что в советское время в столице считалось обязательным поддерживать определенный процент людей рабочих специальностей, из-за чего промзоны вовремя не выводились из города, а современные производства, где занято небольшое количество сотрудников, не внедрялись. В течение 90-х и 2000-х сотни заводов и фабрик прекратили работу, их малоудобные и устаревшие здания сдавались в аренду. «Разгребать» эти территориальные завалы выпало на долю нашего поколения».

Он подчеркнул также, что в настоящее время на месте монстров-заводов советского времени, не выдержавших испытания рыночной экономикой, создаются комплексно спроектированные районы, которые включают жилье и социальную инфраструктуру, а также место приложения труда. В том числе и современные технопарки, где продолжается развитие московской промышленности.

При этом, по словам депутата производства XXI века в большинстве своём не требуют таких гигантских территорий. Речь идёт об экологически нейтральных производствах. Поэтому при сохранении промышленного базиса Москвы (помимо заводов это логистика, ведь столица по-прежнему является главным транспортным хабом страны) сейчас гармонизируется застройка.

Закрытые еще недавно огромные территории, бывшие «черные дыры» на карте Москвы, возвращаются в городскую ткань, там появляются новые улицы, открытые для гуляющих.

«Это неизбежный путь развития Москвы, хотя не думаю, что все территории под это отдадут, но какую-то часть – да», - подчеркнул депутат МГД.