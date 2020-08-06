Латвийский врач: Ливан не видел ничего подобного

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6 августа 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

4 августа в результате мощного взрыва в столице Ливана Бейруте погибли люди. Латвийский врач (ливанского происхождения) Хосам Абу Мери прокомментировал ситуацию.

«Немыслимый взрыв в Бейруте. И это все в нескольких километрах от дома моих родителей. Слава Богу, что они здоровы. Говорить, что виновата пиротехника, смешно».

А его супруга Линда Абу Мери была более откровенна: «Нереально, чудовищно, страшно и больно видеть, что в данный момент происходит в Бейруте. Помните, прошлым летом там несколько раз удалось избежать подобного. Родители моего мужа живут в нескольких километрах, отделка в квартире разлетелась на куски. К счастью, окна были открыты, поэтому взрывной волной не выбило стекла. Ливан никогда не видел ничего подобного… Даже за многие годы войны. Я не знаю, как люди смогут оправиться от такого. Ливанцы закалены трудностями, но это будет крайне сложно. Может ли авария на складе пиротехники иметь такие последствия? В это трудно поверить. Почему так много жизней оборвалось?»