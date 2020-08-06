В Иркутской области из-за хорошей погоды началась уборка урожая
6 августа 2020, 15:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ОТР
В Иркутской области из-за хорошей погоды на неделю раньше началась уборка урожая. В трёх районах области, Черемховском, Иркутском и Усольском, собирают зерновые. С 400 гектаров уже намолотили около 1500 тонн зерна.
С первого поля собрали на пять тонн больше, чем в прошлом году. Аграрии связывают это с тем, что сев начали раньше обычного в апреле. Пришлось бороться с небольшой засухой и вредителями. В этом году их уничтожили на ранней стадии. Сначала собирают ячмень, потом очередь за картофелем, пшеницей и рапсом.
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