Генералы в юбках или за что красотки в Минобороне получают высокие звания

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instаgram Россияны Марковской

О том, что нынешний министр обороны переплюнул даже Сталина, выдавая медали на право и налево, мы уже писали. В одном только 2014 году Шойгу учредил 15 новых наград — это больше, чем при Сталине, в победном 1945, когда в СССР появились 10 государственных медалей.

Что ж говорить о присвоении званий, которые нынче дают не за боевые заслуги, а некоторым и вовсе – за красивые глаза. И если Сердюков просто набирал себе в помощницы красивых женщин, то Сергей Кужугетович, как истинный джентльмен, не скупится для дам на генеральские звания и ордена.

Татьяна Шевцова – зам министра обороны, курирует вопросы финансового обеспечения Вооружённых сил. Дама не только умная, но и красивая. Имеет чин действительного госсоветника РФ 1 класса, что соответствует званию генерала армии. И если учесть, что деньги - наше всё даже в армии, то высокое звание, если не заслужено, то вполне оправдано.

Бывшая модель, актриса и телеведущая программы «Вести-24» Мария Китаева сначала работала пресс-секретарем, а затем и советником министра. С легкой руки своего босса стала генерал-лейтенантом к 30 годам, но потом ушла в тень и посвятила себя семье, естественно сохранив все привилегии, причитающиеся столь высокому званию. Вот чей ребенок точно с гордостью сможет сказать: «А у меня мама – генерал!»

Следующий пресс-секретарь Шойгу - Россияна Марковская тоже пришла в министерство с ТВ, как и ее предшественница, но «генерала» получила еще раньше – в 26. До этого чина обычному военнослужащему почти нереально дойти даже за всю жизнь! В сети её ласково прозвали «Няшка-Обороняшечка» и надо ли говорить, что девушка действительно красотка.