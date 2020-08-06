Нарушений нет: международные эксперты проверили полигон ТКО в Белореченске

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6 августа 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Международная компания провела экологический аудит Белореченского полигона ТКО. Эксперты осмотрели предприятие с линиями сортировки и опрессовки отходов, ознакомились с технологическими процессами захоронения ТКО, а также проверили работу станции очистных сооружений.

После посещения полигона экологи обсудили с местными жителями возможности дальнейшей модернизации полигона.

В начале нынешнего года жители населенных пунктов в окрестностях полигона ТКО стали жаловаться на резкий запах гниения. Как выяснилось позже, смрад на полигоне возник года из-за нарушений технологий захоронения мусора. На обращение жителей отреагировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. После его приезда на место экологического ЧП была создана рабочая группа, в которую, в том числе вошли жители района. Нарушения устранили, сменился руководитель компании «Крайжилкомресурс», которая отвечает за деятельность полигона. Сейчас, по словам нового гендиректора «Крайжилкомресурса» Александра Гуймана, все технологические процессы проходят в штатном режиме.

– Мы хотим наладить диалог с населением. Показать людям, что мы – открытая компания, которая работает в соответствии с требованиями закона. И понимаем, что в этом вопросе жителям важно услышать независимую оценку экспертов, – рассказал Александр Гуйман.

Межмуниципальный полигон ТКО АО «Крайжилкомресурс» работает с августа 2017 года. Объект рассчитан на обработку и размещение 52 видов твердых коммунальных отходов от населения и предприятий. Полигон принимает мусор из Сочи, Горячего Ключа, Апшеронского, Туапсинского и Белореченского районов.