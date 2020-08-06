В Великий Новгород вернулся Перун, и скоро появятся лешие. Мэрия в замешательстве

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6 августа 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: vnovgorode.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Великом Новгороде провели прокурорскую проверку по факту установки деревянной статуи Перуна во дворе многоквартирного дома. Ранее на размещение языческого идола на придомовой территории в мэрию города пожаловались две верующие женщины, которых из жителей дома никто не знает.

Статуя Перуна была изготовлена и установлена новгородским мастером Андреем Мельниковым в одном из дворов Новолучанской улицы еще осенью прошлого года. Недавно, по сообщению местных СМИ, в мэрию города поступило обращение от двух возмущенных женщин, посчитавших себя оскорбленными.

Выдержку из текста письма приводит сетевое издание ВНовгороде.ру:

«Ободрённый полнейшим равнодушием властей к своему произведению, язычник намерен смастерить ещё леших, превратив двор в языческое капище. И это в православном городе! Многие просто не понимают, что изображение бесов в любой форме привлекает сюда тёмных духов, радующихся о невежестве народа».

Автор изваяния заверил, что никакого культового значения деревянная статуя Перуна не имеет. Хотя, по его словам, нашлись люди, которые сыпали к статуе зерно «в виде каких-то кругов».

Проверить скульптуру на предмет религиозности решила и прокуратура. Ее представитель, как сообщают очевидцы, уже посетил двор и осмотрел Перуна. О результатах проверки пока не сообщалось.

По словам жителей дома, женщин, обратившихся с жалобой в мэрию, они не знают. Скорее всего, эту ситуацию поможет разрешить общее собрание собственников жилья.