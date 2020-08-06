США используют «невидимый нож», чтобы поссорить Китай с Россией

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Global Times

Pixabay

США и Россия завершили свой последний раунд переговоров по контролю над вооружениями 30 июля в Вене, но разногласия остались. Не было достигнуто консенсуса по вопросу о продлении действия нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

С тех пор как администрация Трампа пришла к власти, безответственное поведение США снизило ее международный престиж. Чтобы сохранить свой гегемонистский статус в международных делах, Вашингтон испробовал все возможные средства.

Во-первых, у США нет моральных норм, и они не желают брать на себя международные обязательства. Вашингтон унизил себя своей политикой «Америка прежде всего». Во-вторых, так называемые панацеи, такие как демократия и права человека, стали менее эффективными, поскольку люди стали понимать, что США придерживаются двойных стандартов по многим вопросам. В-третьих, США всегда напрягают свои мускулы и опускаются до угроз в адрес союзников. Хотя политические элиты США приняли стратегию предосторожности и санкций против России, их влияние на Москву в международной политике, похоже, не оправдывает их ожиданий.

Вашингтон прекрасно понимает, что на переговорах с Москвой по таким вопросам, как контроль над вооружениями и продление нового договора СНВ, легких сделок не будет. Потому что Россия четко знает, что политики, военные авантюристы и финансовые олигархи, продвигающие доктрину «Америка прежде всего», не так уж и рады этому сотрудничеству. Даже если договор будет продлен, он не изменит стратегию США по разработке и производству современного и совершенного оружия для обеспечения своей глобальной военной гегемонии.

Поэтому, действуя жестко в отношении России, США одновременно пытаются склонить ее на свою сторону. Некоторые западные СМИ и эксперты считают, что США лучше «использовать трещины в российско-китайских отношениях», чтобы противостоять Китаю и избежать формирования китайско-российской коалиции против США.

В последнее время США активно приглашали Россию присоединиться к расширенной версии G7 и хотели привлечь Китай к переговорам о новом СНВ между США и Россией. Эти шаги были истолкованы как искушение США отдалить Китай и Россию. Однако Китай и Россия очень тесно сотрудничают на уровне центрального правительства. Об этом свидетельствует тот факт, что Москва несколько раз отвергала приманки Вашингтона.

США используют «мягкую силу» и «умную силу», чтобы оттолкнуть Китай и Россию. Именно поэтому в последнее время в американских СМИ, и особенно в социальных сетях, наблюдается резкий рост голосов, пытающихся настроить Китай и Россию друг против друга. И в Китае, и в России есть некоторые так называемые аналитики и наблюдатели, которые умело вторят и сотрудничают в этой войне слов. Пекин и Москва должны обратить пристальное внимание на этих людей.

В этих условиях существенно важно укреплять дружбу и сотрудничество между народами Китая и России. Они должны укрепить социальную и общественную основу своего всеобъемлющего стратегического партнерства для новой эпохи.