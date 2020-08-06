В Германии школьницу наказал учитель за разговор на турецком

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Российская газета

Pixabay

Начальная школа в немецком городе Блумберг до недавнего времени не была в центре внимания. Но когда учительница наказала третьеклассницу за то, что та на перемене общалась со своей подружкой на турецком языке, общественность всколыхнулась.

По словам других учеников, девочке пришлось писать штрафную работу – сочинение на тему "Почему мы говорим по-немецки в школе".

Сочинение попало в руки к журналистам. В нем девочка пыталась объясниться: "Потому что в Германии официальный язык - немецкий. Ученики - немцы. Когда мы разговариваем на турецком, они нас не понимают. Мы не должны говорить на родном языке, тем самым мы лучше выучимся немецкому".

Родители девочки пожаловались в надзорные органы на дискриминацию. Они объяснили, что их дочь так и не поняла, на каком основании ей запрещено разговаривать на турецком языке вне класса - это никак не регламентировано уставом школы. Педагог же сослалась на негласные правила, позволяющие детям из 16 стран находить общий язык, так как выходцы из семей мигрантов составляют в школе 43%.

Министерство культуры страны пока не стало вставать на чью-либо сторону в этом конфликте.