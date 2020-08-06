Школы Тужи встретят учеников буйством красок

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6 августа 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Помощь в обустройстве клумб оказывает Союз садоводов России под руководством депутата Госдумы Олега Валенчука.

Цветники, клумбы и альпийские горки придают учебным заведениям особый стиль. Каждому ученику хочется, чтобы именно его школа была самой красивой. Воспитанники Тужинского детского дома создали на своем участке настоящий сад. Цветник, украшенный камнями, стал одним из его центральных элементов.

- Некоторые цветы на нашей альпийской горке растут уже несколько лет, другие мы подсаживаем каждый год, рассказывает Анастасия Арбузова, президент школьного самоуправления. - Мы берем на себя все заботы по выращиванию рассады, прополке, обрезке, поливам и подкормкам. Конечно, с нами работают учителя, которые всегда помогут нам, подскажут и направят. Огромную помощь каждый год оказывает и Союз садоводов России, который уже много лет подряд привозит семена различных цветочных культур.

Эта инициатива помогает воспитывать в детях экологическую культуру, бережное отношение к природе.

- Мы возрождаем славные традиции трудового воспитания, – отмечает депутат Госдумы РФ Олег Валенчук, – Работая на пришкольных участках, дети учатся не потреблять, а производить, созидать, ценить природу и приносить радость людям. Вместе с педагогами и родителями мы стараемся дать юному поколению россиян правильные ориентиры на формирование нравственной личности. Наша общая задача – научить детей любить родную землю, вложить в маленькие сердца чувство добра и гордости за свой труд!

Благоустройство и озеленение участка школьного двора продолжает традицию трудового воспитания, Работа на земле, кроме знаний и практических навыков, помогает сплотиться коллективу, дает реальную возможность снизить затраты на школьное питание.

Уже совсем скоро в школе села Ныр начнется уборка овощей. Как отмечают педагоги, урожай в этом году богатый. Особенно удалась капуста.

- Каждую весну кроме семян цветов, мы получаем от Союза садоводов и семена овощей, - рассказывает директор средней школы с. Ныр Нина Тахтеева. – Качество у них отменное. Все садоводы знают, что старания и усилия могут оказаться напрасными, если использовать плохой посадочный материал. Но мы в результате уверены с весны и точно знаем, что школьная столовая будет обеспечена овощами.

Год в этом году выдался урожайным и на яблоки. В Тужинском детском доме на яблонях, высаженных в 70-ю годовщину Победы школьниками и ветеранами, наливаются яблоки. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Елена Ганина, в сентябре школьный Сад Победы принесет первый урожай. Этого события в школе ждут с нетерпением, ведь именно на таких добрых делах воспитывается новое поколение россиян.