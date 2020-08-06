«Буду добиваться справедливости». Украинская топ-модель, избитая в Турции, намерена засудить своих обидчиков

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6 августа 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Украинская модель и соосновательница бренда Green Vibes, Дарья Кирилюк, подверглась нападению на пляже Момо, находящегося на территории Турции. Как утверждает девушка, на неё и на её компанию друзей вероломно напала служба безопасности пляжа. Охранники вели себя крайне злобно, якобы размахивали кулаками, угрожали и били всех по лицам.

Кирилюк уже сообщила об этом в полицию. Она намерена засудить всех своих обидчиков, включая директора пляжа, предпринимателя Бурака Бенера. Сам же Бенер обвинил модель в банальной клевете и заявил, что она сама стала причиной создавшегося конфликта.

Многие фанаты Кирилюк сомневаются в честности девушки. Проходят слухи, что модель была слишком пьяна, как и её товарищи. В соцсетях сейчас идут бурные обсуждения по поводу сложившегося скандала. Особое внимание завоевал комментарий от свидетеля происшествия. Он ясно сообщил, что Кирилюк была настолько нетрезвой, что ничего не соображала, да ещё и кидалась льдом в охранников. Не исключено, что и её друзья, включая бойфренда, могли вести себя точно так же. В таком случае, получается, что никакого нападения охраны не было, и всё произошедшее на деле являлось лишь разгоном агрессивной пьяной компании. Кирилюк естественно отрицает все обвинения в её адрес и намерена идти до конца в своей кампании против Бенера и его службы безопасности.