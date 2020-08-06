«Оппозиционер? Да у него портрет Путина стоит», адвокат Пашаев рассказал о любви Ефремова к власти

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Адвокат Ефремова рассказал о страстной любви актера к Путину. Он уверен, что все эти годы артист просто самозабвенно играл роль, за которую платили деньги и никогда не был оппозиционером.

«Ему дают готовые стихи, как дают роль или говорят, где надо сниматься. И о какой оппозиции может идти речь? У него на кухне портрет Путина. Я сам смеялся. Он говорит: "А что?" Я говорю: "Вы к нему относитесь хорошо?", Он говорит: "Очень хорошо". Но вы же его фигачите с утра до вечера? Он говорит: "Ну мне за это платят деньги, а я исполняю, у меня другая позиция"», - объявил Пашаев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura) 6 Авг 2020 в 3:41 PDT

Поможет ли такая стратегия, как и непризнание своей вины на суде, актеру избежать наказания за смерть человека, не понятно, но «если раньше народ и считал Ефремова горьким пьяницей и правдорубом, то теперь – просто подонком», пишут пользователи сети.