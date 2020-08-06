«Оппозиционер? Да у него портрет Путина стоит», адвокат Пашаев рассказал о любви Ефремова к власти

Адвокат Ефремова рассказал о страстной любви актера к Путину. Он уверен, что все эти годы артист просто самозабвенно играл роль, за которую платили деньги и никогда не был оппозиционером.
«Ему дают готовые стихи, как дают роль или говорят, где надо сниматься. И о какой оппозиции может идти речь? У него на кухне портрет Путина. Я сам смеялся. Он говорит: "А что?" Я говорю: "Вы к нему относитесь хорошо?", Он говорит: "Очень хорошо". Но вы же его фигачите с утра до вечера? Он говорит: "Ну мне за это платят деньги, а я исполняю, у меня другая позиция"», - объявил Пашаев.
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Поможет ли такая стратегия, как и непризнание своей вины на суде, актеру избежать наказания за смерть человека, не понятно, но «если раньше народ и считал Ефремова горьким пьяницей и правдорубом, то теперь – просто подонком», пишут пользователи сети.