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В Подольске на улице Большая Серпуховская произошел пожар в частном доме

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В Подольске на улице Большая Серпуховская произошел пожар в частном доме
фото: pixabey

В Подольске в частном доме на улице Большая Серпуховская произошел пожар в частном доме. Спасатели обнаружили в нем тела двух погибших, передает ГУ МЧС России по Московской области. 

На момент прибытия спасателей наблюдалось горение жилого дома на площади 40 квадратных метров.Пожар был локализован в 00:22 по московскому времени.  Обстоятельства трагедии устанавливаются.

ЕСт
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