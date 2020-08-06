В Подольске на улице Большая Серпуховская произошел пожар в частном доме

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6 августа 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

В Подольске в частном доме на улице Большая Серпуховская произошел пожар в частном доме. Спасатели обнаружили в нем тела двух погибших, передает ГУ МЧС России по Московской области.

На момент прибытия спасателей наблюдалось горение жилого дома на площади 40 квадратных метров.Пожар был локализован в 00:22 по московскому времени. Обстоятельства трагедии устанавливаются.