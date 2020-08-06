Отдельная автостоянка для леди появилась у торгового центра в Казани

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

На асфальт перед ЦУМом в Казани нанесли разметку красного и розового цветов. Обозначения указывают, что стоянка предназначена только для прекрасной половины. Размеры парковки значительно увеличены по сравнению с обычными стояночными местами.



Женская парковка в длину составляет 4,4 метра. Такая площадь, по мнению авторов идеи, позволит дамам без проблем загружать автомобиль и усаживать в него детей, не боясь задеть соседнюю машину. Всего перед магазином выделено 10 особенных мест, но если идея приживётся, то их количество будет увеличено.



В правилах дорожного движения о таких парковках ничего не сказано. Если на месте для женщин припаркуется автомобиль, которым управляет мужчина, нарушения ПДД не будет. Всё зависит от совести и принципиальности автолюбителя. Руководство ЦУМа указало, что нововведения сделаны для удобства клиентов.



В Федерации автомобилистов РФ по республике Татарстан считают, что на парковке перед торговым центром достаточно места, как для остальных автолюбителей, так и водителей с ограниченными возможностями. Запрет на парковку «розового цвета» для водителей-мужчин никто вводить не будет. Креативная идея нашла положительный отклик у горожан, а у женщин она вызывает приятную улыбку.



