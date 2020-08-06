Решением мэра в Москве увековечат память пяти Героев Советского Союза
6 августа 2020, 11:51[ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке до конца 2020 года мемориальных табличек Героям Советского Союза Николаю Рукавишникову, Владимиру Коккинаки, Владимиру Алхимову, Ивану Цапову и Виктору Юдину. Документ опубликован на официальном сайте мэра.
«Установить до 31 декабря 2020 года мемориальные доски дважды Герою Советского Союза Николаю Рукавишникову по адресу: ул. Хованская, д. З; дважды Герою Советского Союза Владимиру Коккинаки по адресу: Ленинградский просп., д. 50; Герою Советского Союза Владимиру Алхимову по адресу: Фрунзенская набережная, д. 50; Герою Советского Союза Ивану Цапову по адресу: ул. Большая Грузинская, д. 39; Герою Советского Союза Виктору Юдину по адресу: ул. Островитянова, д. 39», - говорится в распоряжении.
Установка досок делается в целях увековечения памяти Героев Советского Союза в столице.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.