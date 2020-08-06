Решением мэра в Москве увековечат память пяти Героев Советского Союза

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6 августа 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке до конца 2020 года мемориальных табличек Героям Советского Союза Николаю Рукавишникову, Владимиру Коккинаки, Владимиру Алхимову, Ивану Цапову и Виктору Юдину. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

«Установить до 31 декабря 2020 года мемориальные доски дважды Герою Советского Союза Николаю Рукавишникову по адресу: ул. Хованская, д. З; дважды Герою Советского Союза Владимиру Коккинаки по адресу: Ленинградский просп., д. 50; Герою Советского Союза Владимиру Алхимову по адресу: Фрунзенская набережная, д. 50; Герою Советского Союза Ивану Цапову по адресу: ул. Большая Грузинская, д. 39; Герою Советского Союза Виктору Юдину по адресу: ул. Островитянова, д. 39», - говорится в распоряжении.

Установка досок делается в целях увековечения памяти Героев Советского Союза в столице.