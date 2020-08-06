Программа «Культура для школьников» представила видеоурок «10 правил написания кинорецензии» от Музея кино на ВДНХ

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6 августа 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Государственный центральный музей кино на ВДНХ представил видеоурок для детей о написании рецензий от одного из крупнейших киноведов России, автора статей и книг, редактора журнала «Киноведческие записки», руководителя студии кинокритики Дмитрия Салынского. Мастер-класс станет бонусом для участников акции «Кинолето», которая проходит в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» Минкультуры России, Минпросвещения России и компании «Яндекс».

Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова отметила: «Акция «Кинолето» направлена на развитие у детей навыков анализа увиденных фильмов. Уже почти месяц школьники участвуют в летних онлайн-смотрах и обсуждают кинокартины с родителями и педагогами. В качестве вспомогательных материалов для грамотного ведения беседы разработаны специальные методические пособия, а теперь стал доступен и видеоурок, который поможет тем, кто захочет попробовать себя в качестве автора кинорецензии. Сейчас этот жанр очень популярен, поэтому школьникам важно дать не любительские, а профессиональные советы».

В начале июля на сайте «Роскультпроект» в рамках акции «Кинолето» была представлена уникальная программа киносмотров. Она составлена с учётом интересов и возраста детей. В программе – 24 фильма, в числе которых известные советские ленты «Королевство кривых зеркал», «Мой друг Колька», «Тот самый Мюнхгаузен», а также современные картины – «Легенда №17» и «Движение вверх». Деятели культуры, искусства и спорта, такие как Владимир Машков, Сергей Жигунов, Нюша, Светлана Хоркина записали специальные видеообращения и поделились со школьниками своими впечатлениями о фильмах, вошедших в золотой фонд России, и воспоминаниями об участии в съёмках. Мастер-класс о написании рецензий станет увлекательным дополнением программы.

«20-минутный содержательный урок раскрывает 10 секретов грамотного написания кинорецензии. Во время летних каникул у школьников есть уникальная возможность применить эти советы на практике и развить свои творческие способности» – подчеркнула Лариса Солоницына, директор Государственного центрального музея кино.

Акция «Кинолето» продлится до конца августа. Получить доступ к видеоуроку можно, перейдя по ссылке.