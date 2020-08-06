Вероятные создатели коронавируса не найдены до сих пор

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Более 18 миллионов заражённых по всему миру и 707 000 погибших. Подобные цифры никак не обнадёживают, а лишь только вгоняют в пессимизм. Говорить о какой-то победе над коронавирусом пока вовсе не приходится. То же самое можно сказать и про понятия о волнах. В мире давно говорится о первой или второй волне коронавирусного заражения.

Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то можно отметить, что никаких многочисленных волн здесь попросту не имеется. Мы наблюдаем сейчас одну гигантскую волну пандемии, которая захлёстывает всю планету. Она прокатывается по нашему миру, подобно смерчу.

Несмотря на отчаянную борьбу с вирусом, заражение продолжает ускоряться. В мире всё больше популярна теория об искусственном создании Covid-19. Её поддерживают уже многие мировые учёные. Только авторов этой «химеры» никак не могут найти. Все попытки раскрыть истину, как правило, обрываются. Недавно сбежавшие учёные из Гонконга заявили, что знают о том, кто виновен в создавшейся пандемии. Но эти новости прозвучали ещё в июле. Сейчас же на дворе август, и точных сведений по-прежнему не имеется. Сторонники конспирологических теорий уже уверены, что истинные создатели коронавируса не только живы, но и процветают, благодаря сложившемуся положению. Большинство из конспирологов считают, что о творцах столь жуткой «химеры» мы ещё долго не узнаем. Всё из-за того, что эти военные преступники могут иметь надёжную юридическую защиту и хороших друзей среди влиятельных личностей. Есть и те, кто полагает, будто бы правительства разных стран уже давно осведомлены о террористической организации, распространившей коронавирус, но вряд ли они будут делиться с нами секретами в ближайшее время.

Эпидемиологическая ситуация на планете стремительно ухудшается. По подсчётам экспертов, уже через месяц на Земле может быть более, чем 20 миллионов заболевших. Особенно тяжко придётся странам с низким уровнем жизни и полным отсутствием здравоохранения. Отечественные медики просят людей не приравнивать коронавирус к обычному гриппу и следовать всем санитарным нормам. Напомним, что в Москве и многих городах России до сих пор сохраняется масочный режим.