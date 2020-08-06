Когда завершится реконструкция детской филармонии в Челябинске

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6 августа 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Сегодня, 6 августа, ход реконструкции детской филармонии проверил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Челябинская детская филармония была построена в Курчатовском районе в 1984 году, в 2008 году ее закрыли. За все это время здесь ни разу не проводили ремонт. В прошлом году глава региона Алексей Текслер принял решение начать реконструкцию объекта, в ходе которой будет достроен второй этаж. В конце 2019 года был заключен контракт на сумму на 171 миллион рублей. Эти средства выделены из областного бюджета.

Планируется, что после реконструкции количество мест в зрительном зале увеличится со 180 до 400, а общая площадь для занятий — на 1000 квадратных метров. На первом этаже будут располагаться вестибюль и выставочные холлы. На втором этаже появятся современные репетиционные залы, студии звукозаписи и библиотеки.

В настоящий момент готовность объекта оценивается в 40 процентов. На вопрос губернатора по поводу сроков завершения реконструкции строители ответили, что отстают от графика на шесть недель. Министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин заверил Алексея Текслера, что подрядчик сможет уложиться в срок и сдаст объект в декабре 2020 года.

В 2021 году для обновленной филармонии закупят новое оборудование и музыкальные инструменты. Алексей Текслер подчеркнул, что детская филармония — очень важный объект для региона.

«Мы поставили перед собой задачу сделать не просто репетиционную базу – это будет серьезный концертный зал для наших детей. Мы планируем здесь организовать детский симфонический оркестр. Все четыре направления развития музыкального искусства будут задействованы здесь. Это и хоровое, и классическое, эстрадно-вокальная и джазовая студия. Более того, я уже переговорил с Игорем Бутманом, и он планирует здесь организовать студию», — рассказал Алексей Текслер.

Глава региона также поздравил бригаду рабочих с их профессиональным праздником — Днем строителя. В этом году его отметят 9 августа.