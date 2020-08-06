Сергунина рассказала о новом разделе «Мой район» в проекте #Москвастобой

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6 августа 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На медиаплатформе #Москвастобой запущен раздел, посвященный программе мэра Москвы «Мой район». Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергуину.

«Раздел расскажет, как преображаются разные районы Москвы, ведь изменения последних лет затронули не только центр города. На сайте можно посмотреть видео или почитать обзоры о новых районных доминантах - современных общественных пространствах и инфраструктурных объектах», - сказала Наталья Сергунина.

Как отметила заммэра, проект дает возможность по-новому взглянуть на знакомые уголки города и почувствовать индивидуальный характер каждого района.

Так, для тех, кто уже изучил все классические московские достопримечательности, портал предлагает подборку новых городских точек притяжения, реализованных по программе «Мой район», - от парка «Тюфелева роща» до воздушной экотропы на ВДНХ.

Уже сейчас на портале доступно 15 материалов. Например, читатели узнают о том, где в столице идут эффектные световые шоу фонтанов, где расположены самые большие качели, аллеи сказочных персонажей и другие уникальные пространства.

Раздел также поможет сориентироваться в многообразии спортивных кластеров и детских площадок города, открыть для себя все возможности столичных парков. В новой рубрике представлено восемь рекомендованных маршрутов для прогулок по вечерней Москве. Парк света в Бибиреве, уютная площадь с амфитеатром в окружении высоток центра «Москва-Сити», Сад астрономов в Сокольниках — об этих и других атмосферных местах города можно прочесть на сайте москвастобой.рф.

На портале также доступны видеоролики, посвященные современным арт-объектам, истории городских пространств, новым благоустроенным территориям. Планируется, что раздел будет пополняться новым интересным контентом.