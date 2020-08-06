Леонид Кравчук: Вопросом возвращения Крыма должны заниматься крымские татары

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6 августа 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Об этом рассказал первый президент страны Леонид КРАВЧУК в интервью телеканалу «112.Украина».

По его мнению, вопросом возвращения Крыма должна заниматься делегация, в состав которой входят крымские татары. КРАВЧУК считает, что группа по урегулированию ситуации в Донбассе, на которую сейчас возложена эта миссия, не может решать подобные вопросы, приводит его слова газета «Известия».

По его словам, в Конституции Украины необходимо уточнить, что Крым является не просто территориальной автономией, а национальной территорией. «Это совсем другое толкование, позиция, совсем другая философия, совсем другие права и совсем другая структура власти», — заключил политик.

Издание также приводит слова главы комитета по межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия ГЕМПЕЛЯ, в которых он заявляет, что «Сегодня говорить о возврате Крыма просто некорректно», учитывая, что Крым сейчас является частью России по волеизъявлению крымчан.