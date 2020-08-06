Хабаровчане пожаловались в ФАС на подорожание бензина

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6 августа 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Всего от жителей Чегдомына и Верхнебуреинского района поступило 12 жалоб на повышение цен на автомобильное топливо. В ведомстве подтвердили повышение цен также и в Ванино.

Напомним, что в июле цены на бензин в Хабаровском крае начали резко расти. Так, АИ-92 начал стоить порядка 44,75 рубля.

При этом во Владивостоке и Биробиджане стоимость литра АИ-92 составляет более 45 рублей.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял, что намерен подключить к вопросу регулирования ценообразования цен на бензин в регионе. Он увидел признаки картельного сговора. И передал поручение своим сотрудникам «поработать с ФАС».

Ранее рабочие Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре пожаловались врио главы на высокую цену бензина. По их мнению, на рынке отсутствует конкуренция, что порождает постоянный рост стоимости.