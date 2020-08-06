Коронавирус 6 августа: на турецких курортах скачок случаев заражения, в Карелии пациенты повторно заразились COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 6 августа в мире зафиксировано 18 752 917 случаев заражения коронавирусом. Скончались 706 761 человек, более 11,3 миллиона – выздоровели. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– Число случаев заражения коронавирусом на турецких курортах сильно возросло. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. «Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных», — написал он в Twitter. Чиновник добавил, что турецкие власти должны приложить все усилия для недопущения вспышки коронавирусной инфекции.

– В штате Техас предприниматель получил помощь от государства на выплату зарплат и попал под суд. Программа предназначена для поддержки малого и среднего бизнеса. Кредит предоставляется на льготных условиях. При этом заём не нужно возвращать, если деньги идут на зарплату и оплату аренду помещений. Однако вместо этого 29-летний Ли Прайс потратил их на автомобиль Lamborghini, часы Rolex и на развлечения в ночных клубах. Всего бизнесмену выделили 1,6 млн долларов. Прокуратура предъявила ему обвинения в мошенничестве и подлоге.

– Два жителя Карелии, которые ранее лечились от коронавируса и были выписаны с отрицательными результатами теста на COVID-19, повторно заразились этим вирусом, сообщили в министерстве здравоохранения республики. По их данным, у пациентов перед выпиской результаты трех тестов на коронавирус были отрицательными. Однако через некоторое время они повторно обратились в больницу, результаты повторных тестов были положительными.

– В России сняли запрет на безвизовый въезд иностранцев для кратковременных командировок. Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. «Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», – говорится в документе.

– Японские учёные разрабатывают вакцину от коронавируса на основе белка, полученного из личинок шелкопрядов. С помощью шелкопрядов ученые создают искусственный спайковый протеин, который сильно похож на белок нового типа коронавируса. Сейчас ученые разрабатывают вакцину в виде инъекций и приема перорально.

– В Гонконге на время закрыли два продуктовых рынка. Ранее у нескольких сотрудников этих комплексов нашли коронавирус. Власти приняли решение приостановить работу рынков, чтобы не допустить развития ситуации, как в Ухане и Пекине. Сейчас на рынках проводят дезинфекцию, специалисты взяли пробы на коронавирус, в том числе с досок для разделки рыбы.