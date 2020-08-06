В Сочи открылся аттракцион «Ночной Ахун»

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6 августа 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Памятник историко-культурного наследия федерального значения «Смотровая башня на горе «Ахун» открыт для посещения в темное время суток. С 5 августа туристы и местные жители смогут полюбоваться впечатляющими видами ночного Ахуна и подсветкой, установленной на башне. Об этом сообщает пресс-служба сочинского нацпарка.

В июне прошлого года смотровую башню на горе Ахун закрыли для посещений после удара молнии в конструкцию здания. Башню официально признали аварийной три месяца спустя, в сентябре 2019 года. Специалисты приступили к реконструкции памятника культурного наследия. 1 июля нынешнего года знаменитую башню после завершения ремонтно-реставрационных работ открыли для туристов.

Напомним, башня на вершине горы Большой Ахун была возведена 84 года назад по распоряжению И. В. Сталина при проведении масштабной реконструкции курорта Сочи. Башня была построена за 10 месяцев по проекту архитектора С.И. Воробьева. Открытие смотровой башни на горе Ахун состоялось в июне 1936 года.