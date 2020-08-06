В центре Уфы нашли останки мамонта, но ученых это не удивило

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6 августа 2020, 08:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufa1.ru

Уфа. Фото: сайт правительства РБ

В столице Башкирии при строительстве подземного перехода нашли останки животного.

Сообщается, что бивни мамонта были обнаружены при раскопках археологов возле монумента Дружбы в Уфе. Ученые говорят, что животные в этих местах жили порядка 10–15 тысяч лет назад.

Научный сотрудник БГПУ им. Акмуллы Николай Щербаков добавил, что на территории Башкирии проживало очень большое количество мастодонтов.

«В данном случае бивни мамонта не являются чем-то из ряда вон выходящим», – сказал ученый.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на передовые роли в мире по находкам мамонтов и динозавров.