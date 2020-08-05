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В Шатуре спасатели помогли женщине

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

В Шатуре спасатели помогли женщине
фото:pixabey

В подмосковной Шатуре женщина отправилась в лес за ягодами, но у нее случился инсульт. На помощь ей пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

Женщина пошла в лес поселка Шатурторф и не вернулась. Пострадавшей удалось позвонить отцу и рассказать о своей беде: сама она лежала в лесу и не могла пошевелиться. Мужчина немедленно вызвал спасателей. Было важно найти пострадавшую как можно быстрее, чтобы оказать ей необходимую помощь, поэтому спасатели разбились на две группы.

 Спасатели пронесли женщину на носилках через лес к карете скорой помощи. Через двадцать минут ее уже осматривал врач.

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