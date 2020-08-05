Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал уволил своего адвоката. Сейчас семья ищет ему нового защитника

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Основным адвокатом Сергея Фургала первое время был Борис Кожемякин. Он успел сообщить, что бывший губернатор не одобряет протесты в Хабаровске и точно не виновен в заказных убийствах, поскольку давал клятву Гиппократа.

Сегодня стало известнео, что Сергей Фургал неожиданно уволил своего адвоката, но самое странное, что в окружении бывшего чиновника вообще никто не знает, откуда взялся этот защитник. Соратники и близкие экс-главы Хабаровского края не смогли уточнить, кто его нанимал.

Сейчас в Telegram-канале Владимира Жириновского появилось сообщение, что ЛДПР «хочет достать» Фургалу адвокатов. А сестра арестованного губернатора Галина еще до этого заявила, что семья начинает сбор средств на оплату адвокатов, уже нанятых в Хабаровске для экс-губернатора.

«Обстоятельства сложились так, что в данный момент семья не имеет возможности оплатить эти услуги, так как счета арестованы», — рассказала она в видеообращении краевого отделения ЛДПР в Instagram.