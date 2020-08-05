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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал уволил своего адвоката. Сейчас семья ищет ему нового защитника

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал уволил своего адвоката. Сейчас семья ищет ему нового защитника
Фото: соцсети

Основным адвокатом Сергея Фургала первое время был Борис Кожемякин. Он успел сообщить, что бывший губернатор не одобряет протесты в Хабаровске и точно не виновен в заказных убийствах, поскольку давал клятву Гиппократа. 

Сегодня стало известнео, что Сергей Фургал неожиданно уволил своего адвоката, но самое странное, что в окружении бывшего чиновника вообще никто не знает, откуда взялся этот защитник. Соратники и близкие экс-главы Хабаровского края не смогли уточнить, кто его нанимал. 

Сейчас в Telegram-канале Владимира Жириновского появилось сообщение, что ЛДПР «хочет достать» Фургалу адвокатов. А сестра арестованного губернатора Галина еще до этого заявила, что семья начинает сбор средств на оплату адвокатов, уже нанятых в Хабаровске для экс-губернатора. 

«Обстоятельства сложились так, что в данный момент семья не имеет возможности оплатить эти услуги, так как счета арестованы», — рассказала она в видеообращении краевого отделения ЛДПР в Instagram.

БИ

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