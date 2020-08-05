В Московской области приемный отец мальчика, который утонул в реке, скончался от сердечной недостаточности

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото:pixabey

В Московской области приемный отец взял ответственность за гибель сына, страдавшего атипичным аутизмом, на себя. Настолько он любил усыновленного ребенка.

Напомним, что в тот злополучный день, вернувшись из магазина с покупками, мужчина не закрыл на замок входную дверь. Десятилетний сынишка воспользовался оплошностью родителя и убежал гулять. Алексей участвовал в поисках вместе со спасателями и волонтерами. Искали с воздуха, на воде и на суше. К розыску были подключены дроны, самолет волонтерского отряда, всего было задействовано около 200 человек. В итоге тело мальчика нашли в реке- он утонул.

Когда тело было найдено, отец мальчика, несмотря на тяжкое эмоциональное состояние, отправился спать, наутро супруга уже не смогла его разбудить. Прибывшие медики констатировали инфаркт.