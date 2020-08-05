В Московской области приемный отец мальчика, который утонул в реке, скончался от сердечной недостаточности

В Московской области приемный отец взял ответственность за гибель сына, страдавшего атипичным аутизмом, на себя. Настолько он любил усыновленного ребенка.
Напомним, что в тот злополучный день, вернувшись из магазина с покупками, мужчина не закрыл на замок входную дверь. Десятилетний сынишка воспользовался оплошностью родителя и убежал гулять. Алексей участвовал в поисках вместе со спасателями и волонтерами. Искали с воздуха, на воде и на суше. К розыску были подключены дроны, самолет волонтерского отряда, всего было задействовано около 200 человек. В итоге тело мальчика нашли в реке- он утонул.
Когда тело было найдено, отец мальчика, несмотря на тяжкое эмоциональное состояние, отправился спать, наутро супруга уже не смогла его разбудить. Прибывшие медики констатировали инфаркт.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.