Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Московской области приемный отец мальчика, который утонул в реке, скончался от сердечной недостаточности

, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

В Московской области приемный отец мальчика, который утонул в реке, скончался от сердечной недостаточности
фото:pixabey

В Московской области приемный отец взял  ответственность за гибель сына, страдавшего атипичным аутизмом, на себя. Настолько он любил усыновленного ребенка.

Напомним, что в тот злополучный день, вернувшись из магазина с покупками, мужчина не закрыл на замок входную дверь. Десятилетний сынишка воспользовался оплошностью родителя и убежал гулять. Алексей участвовал в поисках вместе со спасателями и волонтерами. Искали с воздуха, на воде и на суше. К розыску были подключены дроны, самолет волонтерского отряда, всего было задействовано около 200 человек. В итоге тело мальчика нашли в реке- он утонул. 

Когда тело было найдено, отец мальчика, несмотря на тяжкое эмоциональное состояние, отправился спать, наутро супруга уже не смогла его разбудить. Прибывшие медики констатировали инфаркт.

ЕСт

В мире

Вассерман предрек «уничтожение» Лукашенко Западом в случае отрыва Белоруссии от РФ

Вассерман предрек «уничтожение» Лукашенко Западом в случае отрыва Белоруссии от РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко окажется под пропагандистскими ударами Запада в случае отрыва страны от России. Об этом заявил Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью