Алексей Текслер потребовал достроить ФОК в Нязепетровске

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5 августа 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Губернатор Челябинской области подвел итоги рабочей поездки в Нязепетровск.

Сегодня, 5 августа, Алексей Текслер посетил с инспекцией Нязепетровский район. По словам главы района Валерия Селиванова, за прошедший год выполнена большая работа, в частности, закрыта очередь на квартиры для детей-сирот, переселены жители двух поселков, предусмотрено 69 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья на следующий год, проведены ремонтные работы на улице Ленина, идет ремонт терапевтического комплекса районной больницы, начал работу передвижной ФАП.

Алексей Текслер побывал в старейшей школе № 1 Нязепетровска. В прошлом году он поручил провести в ней капитальный ремонт. С задачей справились на отлично: сделали ремонт, на входе в здание появились пост охраны и цифровая стойка информации, закуплено новое оборудование для лабораторных, музыкальные инструменты, ноутбуки, квадракоптеры, шлем виртуальной реальности. Алексей Текслер посещением школы остался доволен, а вот другие поручения губернатора оказались не выполненными.

«Я посмотрел те объекты, которых изначально в планах не было, но я об этом не жалею, — сказал Алексей Текслер.— Как обычно, есть плюсы, есть минусы, что касается отдельных поручений, то в вопросах, касающихся строек важных объектов, есть сбои».

Так, до сих пор нет заключения государственной экспертизы по новому ФОКу, хотя она должны была быть готова в июне этого года. Отметим, что здание комплекса начали строить еще в 2004 году, в 2011 годы работы прекратились. Здание находится в высокой степени готовности. Как сообщает «Южноуральская панорама», ранее Алексей Текслер уже отчитывал главу района за неготовность проектно-сметной документации.

Также есть проблемы по ремонту и модернизации районной больницы. До сих пор не объявлен конкурс на проектирование нового хирургического комплекса. Также губернатор поручил муниципалитету подготовить проектно-сметную документацию по ремонтным работам моста через реку Уфа, по модернизации системы водоснабжения, отремонтировать городской стадион.