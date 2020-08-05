Россия, 2020, нечеловеческие условия: стихийный лагерь мигрантов, которые никому не нужны
5 августа 2020, 21:07[ «Аргументы Недели» ]
Вчера на окраине Самарской области произошло столкновение мигрантов и сотрудников Росгвардии. Сотни приезжих, среди которых беременные женщины с детьми, оказались никому не нужны и застряли прямо в чистом поле.
Мигранты из Узбекистана и Таджикистана, которые не могут вернуться на родину, разбили стихийный палаточный лагерь в степи недалеко от границы Казахстана. Они долго просили возможности попасть домой, но наши соседи продолжают держать границу закрытой — теперь люди пытаются пройти через пограничников.
Это мигранты, потерявшие работу во время пандемии. Родные страны их не пускают, Россия тоже не оказывает никакой помощи. Люди оказались одни. С конца марта беременные, больные и маленькие дети живут в мусорных палатках без воды и электричества. Кажется, такое возможно лишь во время страшных войн и конфликтов. Но нет. Перед вами Россия, 2020 год.
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