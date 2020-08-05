Россия, 2020, нечеловеческие условия: стихийный лагерь мигрантов, которые никому не нужны

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вчера на окраине Самарской области произошло столкновение мигрантов и сотрудников Росгвардии. Сотни приезжих, среди которых беременные женщины с детьми, оказались никому не нужны и застряли прямо в чистом поле.

Мигранты из Узбекистана и Таджикистана, которые не могут вернуться на родину, разбили стихийный палаточный лагерь в степи недалеко от границы Казахстана. Они долго просили возможности попасть домой, но наши соседи продолжают держать границу закрытой — теперь люди пытаются пройти через пограничников.

Это мигранты, потерявшие работу во время пандемии. Родные страны их не пускают, Россия тоже не оказывает никакой помощи. Люди оказались одни. С конца марта беременные, больные и маленькие дети живут в мусорных палатках без воды и электричества. Кажется, такое возможно лишь во время страшных войн и конфликтов. Но нет. Перед вами Россия, 2020 год.