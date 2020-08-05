Не пять звезд. Москвич потребовал с

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Не то чтобы Дмитрий Леонов рассчитывал на люкс-отель и обслуживание по высшему классу, но надеялся, что в тюрьме все же условия, приемлемые для проживания. Но не тут-то было.

Плесень на стенах, маленькие и тесные камеры без телевизора и душ всего лишь в раз в неделю - все это показалось заключенному адом. С апреля по сентябрь 2019-го он сменил четыре камеры, и в каждой, по его словам, было только хуже - крысы в туалетах, кислая баланда и, к тому же, курящие соседи.

Свои моральные страдания Дмитрий оценил в полмиллиона и решил наказать «Бутырку» через суд. Но во ФСИН всё отрицают, нормальные у них условия для проживания - и вентиляция в камерах имеется, и радио, и горячая вода. И, конечно, Замоскворецкий суд поверил силовикам, а потому господин Леонов, не сумевший ничего доказать, остался без денег, сообщает "Mash".