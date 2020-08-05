Эксперт объяснил значимость светофорного регулирования

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5 августа 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Автоэксперт Дмитрий Клевцов объяснил, что светофорное регулирование сегодня является эффективнейшим средством организации дорожного движения и отказываться от него дорого и нерационально.

Опыт отказа от светофоров за рубежом происходит в небольших городах, там устанавливают различные средства успокоения: островки безопасности, лежачих полицейских, создают круговое движение. Но у нас, в мегаполисах, светофорное регулирование является самым эффективным, сейчас мы делаем светофоры более видимыми, применяя светодиодную технику. Бессветофорные системы требуют серьезных вложений, намного действеннее и безопаснее установить привычные светофоры, - объяснил эксперт.