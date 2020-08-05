Сомелье объяснил, сколько стоит качественное вино

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5 августа 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Винный эксперт и критик Денис Руденко рассказал, сколько должно стоить недорогое, но качественное российское игристое вино в магазине, и почему не нужно брать напиток дешевле 200 рублей.

По словам специалиста, в последние несколько лет игристым винам приходится сражаться за любовь россиян с винными напитками.

"Последние 3-4 года в России стало производиться очень много винных коктейлей. Смесей из воды, вина, сахара, ароматизаторов, подсластителей и всего прочего", — сказал сомелье.

Эксперт объяснил, что реально хорошие, чистые игристые вина в бюджетном сегменте должны начинаться от 250-270 рублей за бутылку и выше. По акции цена может падать до 220 рублей. Но дешевле 200 рублей я бы категорически не рекомендовал покупать.