В Европе ужесточили штрафы за нарушение санитарных мер в период пандемии

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5 августа 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

Фото: Reuters

Казалось бы, после апрельского пика пандемия в Европе отступила и держалась на низком уровне весь июнь и почти до конца июля. Но потом кривая угрожающе поползла вверх.

После затяжного локдауна Европа начала оживать. С начала мая работники постепенно вернулись из карантина, с середины мая открылись магазины и парки. В июне настал черед кафе и ресторанов, начали летать самолеты. В июле были открыты все шенгенские границы, хотя кое-где и оставались ограничения.

И тут новый виток пандемии, не такой сильный, но всё-таки. Так, сразу два испанских региона Андалусия и Каталония решили ввести крупные штрафы за несоблюдение медико-санитарных мер, предназначенных для предотвращения распространения коронавируса. Например, возобновление работы кафе, ресторанов и других заведений, которые были по требованию властей закрыты, может стоить их владельцам суммы от 3 тысяч до 60 тысяч евро. Это считается серьезным правонарушением. А вот проведение запрещенных мероприятий - очень серьезное правонарушение - может повлечь за собой штраф в размере до 600 тысяч евро. Минимальный штраф в 100 евро предусмотрен по всей Испании за неиспользование маски в общественных местах.

Ежедневная статистика заставляет ужесточать меры и в других странах. В Бельгии кризисный центр призвал работодателей переводить работников на удаленку. Во Франции, где с 20 июля носить маску стало обязательно в «закрытых общественных местах», несоблюдение карается штрафом в 135 евро.

Решила затянуть гайки и Греция. В последнее время число новых случаев возросло, и меры усилены. Маска теперь обязательна для персонала и клиентов в общественных службах, банках, на транспорте, в том числе в такси, в лифтах, больницах и врачебных кабинетах, магазинах, салонах красоты. Штраф доходит до 150 евро.

В общем, расслабиться пока не получится, да и надо ли?