Специалисты объяснили, почему Ингушетия – малопривлекательный регион для миграции

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5 августа 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов Ингушетии до 2024 года. Республика по численности населения занимает 73 место среди регионов РФ.

Экспертное резюме:

Прогнозируется дальнейший рост численности населения региона. Темпы роста будут постепенно сокращаться, но останутся достаточно высокими: от 5,4 тыс. чел. в 2020 г. до 4,8 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина роста численности населения региона – положительный естественный прирост, который будет постепенно сокращаться с 5,6 тыс. чел. в 2020 г. до 4,8 тыс. чел. в 2024 г.

Сдерживающим фактором роста численности населения региона является выбытие в другие страны. Отрицательный миграционный прирост будет составлять около 300-400 чел. в год. Основной регион выбытия – Грузия.

В регионе очень низкий уровень доходов населения (83 место в РФ), но несмотря на это благоприятный климат и экология привлекают внутренних мигрантов в основном из регионов СКФО.

Регион занимает 8 место по разнице численности женщин и мужчин. В перспективе гендерная разница увеличится на фоне роста продолжительности жизни мужчин.

На фоне растущей численности населения, проживания более молодого населения (3 место по среднему возрасту в РФ) в регионе и повышения пенсионного возраста в регионе увеличится численность населения трудоспособного возраста. К 2024 году его доля увеличится на 3,4% и будет больше на 32 тыс. чел.

Прогнозируется, что из Республики Ингушетия будет выбывать больше жителей, чем прибывать. Прогнозируется, что отрицательный внутренний миграционный прирост за счет выбытия в другие регионы РФ будет составлять около 100 чел. в год. Предполагается в перспективе динамичное развитие Республики за счет проектов с государственным финансированием.

Основные причины выбытия – переезд жителей в регионы с более высоким уровнем доходов населения, преимущественно в другие ФО.

61% выбывающих из региона остаются в СКФО. 17% выбывают в ЦФО, 6% - в ЮФО, далее следуют - УФО и СЗФО – 5% и 4,2% соответственно.

Основные регионы выбытия: это регионы с высоким доходом - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, ХМАО, а также индустриально развитые регионы СКФО – Ставропольский край.

Республика Ингушетия малопривлекательный регион для миграции как жителей соседних государств, так и для российских жителей из-за невысокого уровня доходов населения и высокого уровня безработицы.

Основная причина прибытия – обратная миграция населения, т.е. возврат в «домашний» регион жителей, ранее выбывших на учебу, на работу и по иным причинам.

Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Дагестане

Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.

Исследование проведено по заказу редакции еженедельника «Аргументы недели».