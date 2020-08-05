Отец утонувшего в колодце ребенка, Руслан Сулейманов, из тюрьмы поблагодарил граждан Крыма за помощь и поддержку

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5 августа 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Руслан СУЛЕЙМАНОВ также отдельно упомянул мусульман и граждан Крыма. В тюрьме он уже больше года.

Напомним, что трехлетнего Мусу СУЛЕЙМАНОВА искали трое суток (пропал вечером 24 июля 2020) и нашли в непосредственной близости от места пропажи в колодце.

«Я до последнего надеялся, что вот-вот мой сын найдется живым и невредимым. … Я прошу Всевышнего, чтобы все пропавшие дети вернулись в семьи», - написал он в письме, переданном на волю.

Ранее адвокат СУЛЕЙМАНОВА рассказала, что следователи устроили ему допрос в СИЗО 25 июля, подозревая, что он мог организовать похищение сына, имея разные на то мотивы. Адвокату тоже пришлось объясняться по поводу визита к подзащитному 23 июля.

Крымская правозащитница Лутфие ЗУДИЕВА рассказала, что мать Мусы была допрошена в ночь с 24 на 25-ое с использованием детектора лжи.

Руслан СУЛЕЙМАНОВ был задержан в марте 2019 года по делу Хизб ут-Тахрир – организации признанной на территории России экстремистской и запрещенной на этом основании.