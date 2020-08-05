Жители Самары объявили войну чиновнице, отнявшей у них часть берега Волги

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5 августа 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: REN-TV

река Волга, фото: pixabay.com

Глава управления Минстроя Самарской области Надежда Вехова захватила часть берега Волги, куда полвека приходили купаться местные жители. Теперь береговая полоса перегорожена бетонными блоками.

Хозяйка недавно построенного особняка дважды перекрывала даже въезд к берегу. В результате произошел трагический случай. Автомобиль скорой помощи не сумел проехать к спасательной станции. Погиб человек.

Сейчас бетонные блоки убраны с проезда, но остались на берегу. Недовольные жители готовят коллективное обращение в суд.

В департаменте информационной политики правительства Самарской области считают, что против Веховой и ее семьи происходит травля группой лиц, "которые осуществляют незаконные перевозки, то есть организовали переправу в незаконном месте".