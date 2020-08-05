Жители Самары объявили войну чиновнице, отнявшей у них часть берега Волги
5 августа 2020, 16:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: REN-TV
Глава управления Минстроя Самарской области Надежда Вехова захватила часть берега Волги, куда полвека приходили купаться местные жители. Теперь береговая полоса перегорожена бетонными блоками.
Хозяйка недавно построенного особняка дважды перекрывала даже въезд к берегу. В результате произошел трагический случай. Автомобиль скорой помощи не сумел проехать к спасательной станции. Погиб человек.
Сейчас бетонные блоки убраны с проезда, но остались на берегу. Недовольные жители готовят коллективное обращение в суд.
В департаменте информационной политики правительства Самарской области считают, что против Веховой и ее семьи происходит травля группой лиц, "которые осуществляют незаконные перевозки, то есть организовали переправу в незаконном месте".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.