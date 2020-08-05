В Иркутской области подросток, сев за руль иномарки, не справился с управлением и врезался в столб

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5 августа 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В Братске 16-летний юноша, сев за руль иномарки, не справился с управлением и врезался в столб. Вместе с ним пострадали ещё трое подростков. Все с травмами различной степени тяжести госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло в ночь на 2 августа в жилом районе Порожском ночью. В результате машина, которой управлял подросток без водительских прав, снесла две опоры линии электропередач. Как стало известно в ходе опроса матери находившегося за рулём парня, её сын без разрешения воспользовался ключами от принадлежащей ей машины и поехал с друзьями кататься.