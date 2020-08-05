Распространение порнографии в Интернете: кому грозит до 6 лет лишения свободы

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели», Кристина Устьева ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

26-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, приехавшая на поезде из Хабаровска, была задержана на вокзале города Юности сотрудниками полиции. Режиссера театра «Мерак», феминистку и ЛГБТ-активистку обвинили в распространении материалов порнографического характера в социальных сетях и в нарушении статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Ей грозит до 6 лет тюремного заключения. О том, что подразумевается российским законодательством под этой статьей и о случаях ее нарушения - в этом материале «Аргументов недели».

Дело Цветковой, предположительно, было заведено из-за рисунков в ее группе Вконтакте «Монологи вагины», а также из-за постов с изображением полового акта на ее личной странице, хотя публикации были с пометкой «18+». Полиция заявляет, что бодипозитивные картинки с подписью «У живых женщин есть жир, и это — нормально!», рисунки для проекта «Женщина не кукла» нарушают статью 242 УК. До и после обвинения Юлию дважды привлекали к административному штрафу. Первый раз на активистку был составлен протокол о «пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних» за изображение однополых пар с усыновленными детьми с подписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи!». Во второй раз повод был такой же, однако штраф увеличили до 50 тыс. рублей. Задержание художницы вызвало большой резонанс в СМИ и в обществе. Активистку поддержали многие знаменитости, в числе которых Ксения Собчак, Владимир Познер, Рената Литвинова. В Москве и других городах проходят одиночные пикеты, а также вывешиваются баннеры. Сейчас Цветкова находится под домашним арестом, который был продлен судом до 3 месяцев.

О том, где находится грань между намеренным распространением порнографии и просветительским контентом, говорить очень трудно: согласно закону, нарушением является именно публикации такого типа в СМИ или в Интернете. Однако разъяснений по поводу содержания таких картинок нет. В ноябре 2019 года Брянский районный суд приговорил к трем годам колонии строгого режима врача-эпидемиолога Михаила К. (Мишель после смены пола). Его обвинили в распространении картинок в стиле хентай (японского жанра порнографического аниме) на странице Вконтакте и в растлении малолетних. Однако странным является тот факт, что изображения были выложены еще в 2014 году, а правоохранительные органы обратили на них внимание только спустя 6 лет. «Когда мне стали говорить, что я постила порно с изображением несовершеннолетних, я спросила, можно ли определить возраст Винни-Пуха? Он же тоже герой мультика».

Одной из причин пристального внимания к деятельности врача может быть тот факт, что Михаил находился в процессе гормональной терапии – трансгендерного перехода. Из-за этого Мишель разместили в одиночной камере в СИЗО: в мужской ее могли бы убить.

В публикации картинок в стиле хентай Мишель призналась, однако на обвинения в растлении несовершеннолетних реагирует с удивлением и она, и ее подруга Лада: «Мишель призналась в том, что разместила картинку, а не в том, что растлевала малолетних. Но назначенный адвокат Владимир Емельянов абсолютно не собирался ее защищать. Когда прокурор сказал в суде, что условный срок невозможен, потому что якобы совершенное — это реальная педофилия, адвокат ничего не возразил». Положительную характеристику о коллеге написало более 80 медработников, а актер Евгений Миронов выступил в поддержку Мишель в соцсетях.

От обвинений в распространении порнографии не застрахован никто. Как оказалось, даже мать двоих детей. 31-летняя женщина провела в СИЗО 11 месяцев за нарушение статьи и за якобы выложенный ею ролик с детским порно. Защита отметила, что дело сфальсифицировано следователями и что против подсудимой нет ни одного доказательства. Верховный суд почти год спустя пересмотрел дело и выпустил Крючкову на свободу, однако прокуратура Ростова долго настаивала на своем решении.

«Представители прокуратуры сейчас в бешенстве и говорят, что найдут и представят доказательства. Но какие? Пока в материалах дела нет доказательств, что ролик вообще кто-то скачивал, кроме сотрудников полиции»,- говорит адвокат Крючковой.

Следователи из Ростова давно искали распространителей таких роликов, и подозрения пали на семью, которая даже не догадывалась о наличии такой программы и таких записей в их компьютере. Когда Крючковы поняли, что обвинения с них не снимут, а грудного ребенка будет не с кем оставить, все списали на 61-летнюю маму Крючковой. Ее даже привели в суд для того, чтобы она дала показания, однако сам факт ее виновности уже казался абсурдным, и женщину вскоре отпустили.

Мужчина сделал аудиозапись этой беседы со следователем и подтвердил её подлинность. В записи следователь утверждает, что ему «всё равно, кого привлекать», а «про маму мы просто забудем».

Попытка конкретизации изображений, которых можно причислить к порнографии, произошла еще в 2014 году. Член Совета Федерации Елена Мизулина внесла поправки в 242 статью УК РФ и предложила создать базу образов детской порнографии. Уголовная ответственность грозит за просмотр и распространение хентай (жанр был упомянут ранее), а срок тюремного заключения может доходить до 10 лет. Однако практика показывает, что чаще всего обвиняют не настоящих распространителей порноконтента, а людей, которые могли случайно добавить подобный ролик в видеозаписи Вконтакте.

«Мне неизвестны случаи, когда прижимали либо создателя этого контента, либо его настоящего распространителя. Нет, прижимают мальчиков, у которых стадия полового созревания, из-за которого возникает подобный интерес. Ни одного серьезного человека, имеющего на самом деле отношение к распространению этой продукции и распространяющего ее в промышленных масштабах, мне не встречалось. Наверное, потому что это никому не нужно», — заявляет адвокат Павел Домкин, который защищал клиентов, обвиненных по статье 242. Его поддерживает коллега из Ижевска Альберт Исханов:

«Вместо того, чтобы раскрыть серьезное преступление, проще заглянуть по-быстрому "ВКонтакте", составить акт и привлечь кого-нибудь, мальчишку какого-то. Времени на это нужно очень мало».

Идея создания «безопасного Интернета» без порнографических видеоматериалов и фото прекрасна. Однако для того, чтобы под статью попадали реальные мошенники и распространители, а не случайные люди или деятели искусства, нужно четко определить критерии степени виновности и заниматься расследованием, всегда сопоставляя подозрения с реальностью.