В программе «Московские каникулы онлайн» приняли участие почти 3 тысячи школьников

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5 августа 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В период с 1 июня по 31 июля в столице была реализована программа «Московские каникулы онлайн», в рамках которой Центр педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы организовал для школьников более 450 онлайн-мероприятий. В них приняли участие 2,8 тысячи ребят из 236 образовательных организаций, сообщает официальный сайт мэрии Москвы.

Наибольший интерес у московских школьников вызвали занятия по английскому языку, обществознанию и истории. В рамках проекта проводились дистанционные занятия, курсы по подготовке к олимпиадам, лекции, вебинары, мастер-классы, творческие мастерские и квесты.

«Уникальность данной программы заключалась в том, что она подходит для широкого круга школьников: и для опытных участников олимпиад, и для новичков. Мероприятия были организованы таким образом, чтобы никому не было скучно, а каждый участник точно узнавал что-то новое. Судя по отзывам, нам это удалось. Ребята с удовольствием посещали лекции и мастер-классы, были активны на занятиях. Я уверен, что участников ждут яркие успехи в новом учебном году», – говорит научный руководитель Центра педагогического мастерства, популяризатор науки Иван Ященко.

По его словам, проект может быть продлен на следующий год. Записи занятий доступны на официальном сайте проекта «Московские каникулы онлайн».