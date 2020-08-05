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В программе «Московские каникулы онлайн» приняли участие почти 3 тысячи школьников

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

В программе «Московские каникулы онлайн» приняли участие почти 3 тысячи школьников
Фото: соцсети

В период с 1 июня по 31 июля в столице была реализована программа «Московские каникулы онлайн», в рамках которой Центр педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы организовал для школьников более 450 онлайн-мероприятий. В них приняли участие 2,8 тысячи ребят из 236 образовательных организаций, сообщает официальный сайт мэрии Москвы.   

Наибольший интерес у московских школьников вызвали занятия по английскому языку, обществознанию и истории. В рамках проекта проводились дистанционные занятия, курсы по подготовке к олимпиадам, лекции, вебинары, мастер-классы, творческие мастерские и квесты. 

«Уникальность данной программы заключалась в том, что она подходит для широкого круга школьников: и для опытных участников олимпиад, и для новичков. Мероприятия были организованы таким образом, чтобы никому не было скучно, а каждый участник точно узнавал что-то новое. Судя по отзывам, нам это удалось. Ребята с удовольствием посещали лекции и мастер-классы, были активны на занятиях. Я уверен, что участников ждут яркие успехи в новом учебном году», – говорит научный руководитель Центра педагогического мастерства, популяризатор науки Иван Ященко. 

По его словам, проект может быть продлен на следующий год. Записи занятий доступны на официальном сайте проекта «Московские каникулы онлайн». 

ГБ
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