Как дейтинговые приложения провоцируют враждебность и неравенство между мужчинами и женщинами

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5 августа 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Colta

Tinder, фото: Pixabay

Французская журналистка Жюдит Дюпортей долгое время изучала, как работают алгоритмы в известном приложении для знакомств Тиндер. Оказалось, что разработчики сервиса воспользовались самым уязвимым, что есть в человеке: жаждой близости, тепла, сексуальной свободы и даже любви.

По мнению Жюдит, главный посыл дейтинговых приложений такой: познакомившись с кем-то в сети, ты можешь мгновенно встретиться с этим человеком, хорошо провести с ним время, заняться сексом, почувствовать близость. Но в реальности, даже если дело доходит до свидания, с очень большой вероятностью оно будет скучным, странным, даже неприятным. Конечно, бывают сюрпризы, людям удается встретить в Тиндере любовь, сексуального партнера или новых друзей. Но в целом нередко дейтинг – это отвратительный опыт. «Мы одурачены идеей, что ради того, чтобы нарушить свое одиночество, мы можем получить человека «по заказу» – как суши через курьера. Тиндер основан на идее о том, что где-то есть человек, который полностью соответствует всем твоим ожиданиям, – нужно только его найти. Зарегистрируйтесь в Тиндере и из интереса посмотрите, что пользователи пишут у себя на страницах. Большинство просто списком перечисляет, какими качествами и характеристиками должны обладать их потенциальные партнеры. Они как будто дают объявление о вакансии на должность. Может быть, я слишком чувствительна, но я нахожу такой «списочный» принцип бездушным, бесчеловечным», – заметила журналистка в интервью.

Как это ни странно, но такие приложения зачастую не сближают, а наоборот разъединяют людей. С одной стороны, женщины получают очень много сообщений, и немалая часть из них – унизительного, отвратительного сексуального содержания. С другой, мужчины в большинстве случаев сами начинают переписку, но их сообщения часто остаются неотвеченными, их игнорируют. Как вы будете настроены, получив горы агрессивных или порнографических сообщений? Воинственно. А как вы будете настроены, отправив горы сообщений, на которые никто не ответил? Тоже воинственно. К тому моменту, когда мужчина и женщина наконец включаются в беседу на дейтинговом приложении, они уже вымотаны и опустошены предыдущим опытом. Таким образом, дейтинговые приложения создают еще большее напряжение между полами, создают между ними растущую враждебность.

Журналистка выяснила, что алгоритм Тиндера сортирует пользователей так, чтобы в идеале сложившаяся пара состояла из мужчины постарше и статусом повыше – и женщины помоложе и статусом пониже. «Главная цель моего расследования заключалась в том, чтобы выяснить мой индекс Elo в Тиндере. Индекс Elo – это секретный индекс привлекательности, на основе которого алгоритм подбирает тебе партнеров в твоей «лиге». И индекс этот складывается не только из оценки внешности, есть и другие критерии. Например, Тиндер может автоматически оценить IQ пользователя, уровень его образования и дохода. Более того, алгоритм оценивает мужчин и женщин по-разному. За хорошее образование и надежное материальное положение мужчинам Тиндер начисляет очки в плюс, а женщинам – в минус. Цель действительно в том, чтобы создавать такие матчи, в которых мужчина имел бы статусное преимущество. То есть эта система работает на то, чтобы в сложившихся парах мужчина был старше, больше зарабатывал, имел более высокий уровень образования. Когда моя книга вышла во Франции весной 2019 года, Тиндер официально признал существование индекса Elo и заявил, что отказывается от его использования», – пояснила Дюпортей.

Можно ли исправить ситуацию, и как это сделать? Французская журналистка уверена, что да. Во-первых, разработчикам нужно больше самим рефлексировать на эту тему, думать о том, как строить «зеленые», или «органические», технологии, ориентированные на достижение гендерного равенства. А алгоритмы дейтинговых приложений должны быть в открытом доступе для всех: «Если вы хотите создать приложение, через которое богатые мужчины смогут искать себе молоденьких девушек, – ради бога, лично я бы не стала в нем регистрироваться, но если пользователи знают, на что идут, то почему бы и нет».

Законодательные органы должны иметь право проверять такие алгоритмы: «Когда вы пьете кока-колу, вы не знаете ее рецепт, это секрет фирмы – но вы знаете, что этот рецепт был проверен организациями, отвечающими за соблюдение санитарных и гигиенических норм». То же должно быть сделано с алгоритмами, их нужно контролировать: не наносят ли они ущерб психическому здоровью пользователей, не дискриминируют ли они их по полу или этническим признакам, не унижают ли их достоинство.