Юрий Бурлачко прокомментировал принятие в первом чтении закона РФ «о тишине»

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5 августа 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Госдуме РФ в первом чтении принят законопроект, которым вносятся поправки в Жилищный Кодекс РФ. Речь идет в нем о недопустимости нарушения тишины в ночное время в многоквартирных домах. Законопроект был внесен на рассмотрение парламента страны депутатами «Единой России». Документом определяется, что считать нарушением прав соседей на тишину, а что нет, предусматривается увеличение размера штрафа в ситуации, когда граждане не соблюдают закон и причиняют дискомфорт тем, кто живет с ними рядом.

Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлчако дал комментарий по этому поводу:

— Осенью наши федеральные коллеги планируют рассмотреть во втором чтении законопроект, предполагающий внесение поправок в Жилищный Кодекс РФ. Документ вменяет в обязанность собственникам расположенных в многоквартирных домах жилых и нежилых помещений соблюдать ряд важных правил, в том числе, режим тишины ночью.

Связанная с этим бытовая проблема, возникающая в пространстве одного дома, незначительна только на первый взгляд. В Законодательное Собрание постоянно поступают обращения граждан, связанные с вопросами комфортного проживания. Многие заявления касаются именно несоблюдения соседями режима тишины в ночное время, когда все вокруг отдыхают.

На уровне субъекта у нас существует правовая норма, предусматривающая ответственность за нарушение тишины и покоя граждан. Она прописана в краевом законе об административных правонарушениях от 23 июля 2003 года. Согласно этой норме, нарушение тишины с одиннадцати вечера и до семи утра влечет за собой штраф от одной тысячи рублей для физлица и до десяти тысяч – для юридического лица.

С новым законопроектом у нас на федеральном уровне может появиться единое правовое регулирование вопросов тишины и размера штрафов за ее нарушение. Ранее в каждом регионе основания для привлечения к ответственности за нарушение тишины были разными.

Безусловно, если внесенный в Госдуму документ о соблюдении прав соседей в многоквартирных домах будет принят, то в рамках его действия потребуется привести в соответствие с федеральным региональное законодательство, и мы готовы это сделать. Потому что один из приоритетов работы власти – это спокойствие и безопасность наших жителей.